У Росії через санкції закрився великий хімзавод у Пермському краї

Великий пермський виробник хімічних реагентів "Камтекс-Хімпром" у червні повністю зупинив виробництво.

Про це пише КоммерсантЪ-Прикамье, передають Наші гроші.

За словами гендиректорки хімкомбінату Оксани Брєднєвой, випуск продукції був зупинений ще на початку червня.

"До 80% нашої продукції традиційно йшли на експорт. У нових економічних умовах велика кількість логістичних, торгівельних і виробничих зав’язків розірвалися. Нині ми вибудовуємо їх заново й вирішили не виробляти нову продукцію, поки йде цей процес", – сказала Брєднєва.

Вона також пообіцяла знайти нові логістичні шляхи на колишні ринки збуту вже в липні і відновити виробництво.

Нині більша частина співробітників відправлена в чергові відпустки, працює тільки технічний персонал.

Але налагодити нову логістику ще не означає відновити стабільну роботу – свідчить досвід хімічного підприємства "Сода-Хлорат", що працює в Пермському краї. Поки налагоджували експорт, він став збитковим.

"Сировину ми купуємо російську за рублі, готову продукцію за кордон продаємо за долари. За сьогоднішнього курсу виходить невигідно. Крім того, сьогодні весь російський продукт купується з "дисконтом" – іноземні компанії заявляють, що можуть зіткнутися із вторинними санкціями, і або просять знижку, або відмовляються від купівлі", – розказала голова правління підприємства Марина Мєдвєдєва.

Вона прогнозує, що за нинішньої ситуації з рублем та вартістю сировини підприємство на третину скоротить виробництво.