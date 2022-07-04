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Казахстан готовий допомогти ЄС із енергоресурсами, – Токаєв

токаев

Казахстан готовий використати свій вуглеводневий потенціал із метою стабілізації ситуації на світових і європейських ринках.

Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час телефонної розмови із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Токаєв висловив стурбованість і через загрози енергетичній безпеці у світі. Казахстан, за його словами, готовий використати свій вуглеводневий потенціал з метою стабілізації ситуації на світових та європейських ринках.

Під час бесіди також обговорювалися питання регіонального та глобального порядку денного. Співрозмовники висловили стурбованість щодо загострення продовольчої кризи.

"Казахстан міг би зробити свій внесок, граючи роль свого роду "буферного ринку" між Сходом та Заходом, Півднем та Північчю", – заявив Токаєв.

Він також закликав Європейський Союз до співпраці у розвитку альтернативних трансконтинентальних коридорів, включаючи Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут.

Раніше повідомлялося, що Казахстан із 2024 року збільшить експорт нафти на 12 млн тонн, весь цей обсяг може спрямувати через систему Каспійського трубопровідного консорціуму.

Автор: 

Казахстан (341) паливо (481)


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Это правильное решение!Будут деньги у Казахстана,значит усилиться его армия и даст в рыло кацапам ,если сунутся!
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04.07.2022 20:52 Відповісти
Казахстан и Центральная-Азия пока что вотчина Йухстана.
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04.07.2022 21:45 Відповісти

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