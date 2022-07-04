60% фінансування відновлення України мають складати конфісковані російські активи, – ЄБРР

Більше половини фінансування відновлення України мають складати конфісковані активи РФ, 40% – інвестиції приватного сектора.

Про це повідомив директор ЄБРР у ​​країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, виступаючи на конференції у швейцарському Лугано на конференції з відновлення України, передає Інтерфакс-Україна.

"Можливо, є й інші думки. Але розбивка має бути така: 60% – конфіскованих (російських, – ред.) активів і 40% – приватного сектора. Якщо говорити про зростання ВВП, то роль приватного сектора має бути більшою", – сказав Патроне.

На думку Патроне, для реалізації плану відновлення України після війни, проєкт якого представив уряд на конференції, потрібна координація між міжнародними партнерами.

Раніше повідомлялося, що створена США міжнародна група з пошуку активів російських владних еліт та олігархів (REPO) в рамках багатосторонньої координації допомогла заблокувати або заморозити активи росіян під санкціями на загальну супу понад $30 млрд.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько половини золотовалютних резервів російського Центробанку на загальну суму близько $300 млрд.