Україна планує побудувати 7,1 ГВт об'єктів відновлюваної енергетики, – Міненерго

Україна в рамках повоєнного відновлення має на меті побудувати 7,1 ГВт об'єктів відновлюваної енергетики.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час онлайн-зустрічі високого рівня "Зелена енергетика для відновлення повоєнної України", що була організована у Брюсселі.

Галущенко наголосив, що зелена трансформація буде в центрі післявоєнного відновлення України. Декарбонізацію енергетичного сектору України планується проводити, зокрема, завдяки розвитку безпечної та вуглецево-нейтральної ядерної енергетики. Також передбачається поетапна відмова від вугільних електростанцій, розвиток відновлюваних джерел енергії, розгортання акумулюючих потужностей.

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"Наша мета – побудувати 7,1 ГВт нових потужностей відновлюваних джерел енергії, переходячи на ринкові моделі стимулювання зеленої енергетики, зокрема, "зелені" аукціони. Ми також плануємо на першому етапі встановити 750 МВт акумулюючих потужностей. Це підвищить стабільність енергетичної системи", – заявив Галущенко.

За його словами, вагомий внесок в зелену трансформацію може зробити розвиток водневої енергетики.

"Ми розглядаємо 10 ГВт експорту водню з України до ЄС, який окреслила Єврокомісія як наш стартовий показник", – зауважив міністр.

"Отримавши статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, ми маємо думати про досягнення цілей Європейської зеленої угоди одночасно з іншими державами ЄС. Ми розроблятимемо нашу політику з повною повагою до європейського законодавства, наших майбутніх зобов’язань щодо членства в ЄС і в повній координації з нашими європейськими партнерами", – підсумував Галущенко.