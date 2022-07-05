Право на експорт електроенергії до Словаччини викупили 5 компаній

На дебютному аукціоні НЕК "Укренерго" щодо розподілу доступної пропускної спроможності міждержавного перетину для експорту 50 МВт до Словаччини викупили п'ять компаній за 10,3 млн грн.

За даними добового аукціону, його переможцями стали "ДТЕК Західенерго", "ЕРУ Трейдінг", "Ле Трейдінг Україна", "ДЕ Трейдинг" та "Некстрейд", передає Інтерфакс-Україна.

"Артлекс-Енерджі", "Електротрейдинг Груп", "ЕП", "СК Енерджі Груп", "Трейделектро Груп" та державна "Укргідроенерго" закінчили аукціон безрезультатно.

Загалом ціна перерізу на добу склала 10,26 млн грн, найвищою вона була на 23:00 – 10,9 тис. грн/МВт-год, найнижчою на 12:00 – 6,3 тис. грн/МВт-ч.

Раніше повідомлялося, що дебютний добовий перетин для експорту електроенергії до Румунії викупили 5 компаній.

До того оператори системи передачі континентальної Європи ENTSO-E ухвалили рішення щодо офіційного старту з 30 червня 2022 року комерційного експорту електроенергії з України до Європи.