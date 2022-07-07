Центральноафриканська Республіка планує створити власну цифрову валюту

Центральноафриканська Республіка має намір створити власну цифрову валюту Sango Coin до третього кварталу 2022 року.

Про це заявив президент країни Фостен-Арканж Туадера під час онлайн-брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Sango Coin стане валютою наступного покоління", – сказав Туадера.

Міністерству фінансів ЦАР належатиме 20% нової цифрової валюти, йдеться на офіційному сайті проєкту. Sango Coin може бути використана в торгівлі ресурсами країни та в наданні державних послуг, включно з громадянством, посвідкою на проживання та володіння землею.

"У ЦАР є гора ресурсів – золото, алмази, рідкісні корисні копалини. Sango Coin забезпечить прямий доступ до наших ресурсів для всього світу", – зазначив Туадера.

Раніше в квітні ЦАР визнала біткойн як офіційний платіжний засіб, ставши першою країною в Африці, яка прийняла криптовалюту як "базову валюту", і другою у світі після Сальвадора.

ЦАР планує створити криптоекономіку, що ґрунтується на приватних інвестиціях. Однак амбіції країни викликають сумніви у багатьох аналітиків, оскільки ЦАР є однією з найбідніших країн Африки з нерозвиненою інфраструктурою. Лише 557 тис. осіб із майже 5-мільйонного населення мають доступ до інтернету.