Світовий банк планує допомогти Україні з підготовкою до опалювального сезону
Допомога агросектору України зі зберіганням та вивезенням урожаю та нової посівної, а також участь у підготовці країни до майбутнього складного через війну опалювального сезону – серед головних пріоритетів Світового банку.
Про це повідомив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі на конференції з відновлення України в Лугано, передає Інтерфакс-Україна.
"Два напрямки, над якими ми працюватимемо, – це, по-перше, як допомогти аграріям, по-друге, наближення зими. Це буде дуже важка зима для України, у тому числі й тому, що дуже багато пошкодженого житла", – сказав Банерджі.
Говорячи про агросектор, Банерджі зазначив, що йдеться про три підпроєкти. Перший – допомогти у зберіганні зерна в умовах завантаження вже існуючих елеваторів, другий – розширити логістичні можливості для його вивезення, у тому числі "Укрзалізницею" та третій – забезпечити аграріїв ліквідністю для майбутньої осінньої посівної.
Говорячи про підготовку до зими, регіональний директор зазначив, що банк готовий працювати з містами, щоб оцінити, що можна швидко зробити з точки зору ремонту житла та достатнього забезпечення енерго- та водопостачання, опалення.
"Це знову надзвичайний проєкт, над яким ми працюватимемо", – зазначив Банерджі, нагадавши про вже схвалений СБ проєкт із фінансування уряду для забезпечення ним виплат зарплат, пенсій та інших соціальних зобов'язань.
Він додав, що велике занепокоєння викликає стан медицини в умовах війни.
"Тож це ще один напрямок, який ми розглянемо", – сказав представник Світового банку.
Водночас він утримався від будь-яких оцінок можливої суми цих проєктів.
Раніше повідомлялося, що Світовий банк може виділити "Укрзалізниці" $200 млн для розвитку пропускної здатності експорту зерна.
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