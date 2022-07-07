Світовий банк планує допомогти Україні з підготовкою до опалювального сезону

Допомога агросектору України зі зберіганням та вивезенням урожаю та нової посівної, а також участь у підготовці країни до майбутнього складного через війну опалювального сезону – серед головних пріоритетів Світового банку.

Про це повідомив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі на конференції з відновлення України в Лугано, передає Інтерфакс-Україна.

"Два напрямки, над якими ми працюватимемо, – це, по-перше, як допомогти аграріям, по-друге, наближення зими. Це буде дуже важка зима для України, у тому числі й тому, що дуже багато пошкодженого житла", – сказав Банерджі.

Говорячи про агросектор, Банерджі зазначив, що йдеться про три підпроєкти. Перший – допомогти у зберіганні зерна в умовах завантаження вже існуючих елеваторів, другий – розширити логістичні можливості для його вивезення, у тому числі "Укрзалізницею" та третій – забезпечити аграріїв ліквідністю для майбутньої осінньої посівної.

Говорячи про підготовку до зими, регіональний директор зазначив, що банк готовий працювати з містами, щоб оцінити, що можна швидко зробити з точки зору ремонту житла та достатнього забезпечення енерго- та водопостачання, опалення.

"Це знову надзвичайний проєкт, над яким ми працюватимемо", – зазначив Банерджі, нагадавши про вже схвалений СБ проєкт із фінансування уряду для забезпечення ним виплат зарплат, пенсій та інших соціальних зобов'язань.

Він додав, що велике занепокоєння викликає стан медицини в умовах війни.

"Тож це ще один напрямок, який ми розглянемо", – сказав представник Світового банку.

Водночас він утримався від будь-яких оцінок можливої ​​суми цих проєктів.

Раніше повідомлялося, що Світовий банк може виділити "Укрзалізниці" $200 млн для розвитку пропускної здатності експорту зерна.