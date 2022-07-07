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Новини
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Окупанти перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу, – WSJ

заэс,заес

На Запорізькій атомній електростанції перебуває понад 500 російських солдатів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на працівників станції.

Зазначається, що окупанти розгорнули там важкі артилерійські батареї та встановили протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода з якого охолоджує шість реакторів АЕС.

Також у червні вони розгорнули на території АЕС реактивну систему залпового вогню "Смерч", ракетні установки "Град", танки та бронетранспортери.

Росіяни використовують АЕС як щит, адже розуміють, що ЗСУ не будуть завдавати по ній ударів через небезпеку артилерійських боїв поблизу атомної станції. Отже, техніка і військові там у відносній безпеці, зазначає видання.

Крім того, старші технічні фахівці "Росатому", які прибули на АЕС, влаштували базу в бункері під станцією, що охороняється.

Як повідомлялося, ЗАЕС залишається окупованою військами РФ із 4 березня.

Автор: 

окупація (184) Запорізька АЕС (343)


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Эту АЭС брать надо как Брескую крепость, просто обойти войскам и не воевать с ней, без подкрепления и еды в нашем тылу они долго не продержаться.
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07.07.2022 13:32 Відповісти
А наш персонал?
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07.07.2022 21:18 Відповісти

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