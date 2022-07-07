Держспецзв'язку попередило про нову кібератаку на державні організації України

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про нову кібератаку на державні організації України через електронні листи.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

Зокрема, CERT-UA отримало інформацію про розсилання 5 липня нових небезпечних електронних листів із темою "Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Інформація щодо наявності вакансій та їх укомплектування".

Зазначається, що листи мають вкладення у вигляді XLS-документу, що містить макрос, активація якого призведе до створення на комп'ютері та запуску файлу "write.exe". Зрештою пристрій буде уражено шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

Активність асоціюють із діяльністю групи UAC-0056, яка вже була причетна до кібератак на Україну у квітні та березні.