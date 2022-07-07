Експосадовця Агентства з управління зоною відчуження підозрюють у незаконній рубці поблизу Чорнобиля на 15 мільйонів, – ДБР

Державне бюро розслідувань підозрює колишнього першого заступника голови Державного агентства України з управління зоною відчуження у сприянні незаконній рубці дерев поблизу Чорнобиля на 15,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Виявилося, що експосадовець незаконно підписував лісорубні квитки на санітарну рубку головному лісничому та заступнику директора Державного спеціалізованого підприємства "Північна Пуща".

"Це дозволило у 2020 році незаконно вирубати майже 3 тис. дерев на території Корогодського та Дитятківського лісництв держпідприємства. Рубки відбувались без обов’язкового висновку оцінки впливу на довкілля від Міндовкілля. Внаслідок незаконних порубок лісу державі завдано збитків на суму у 15,5 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі ДБР повідомили про підозру ексвисокопосадовцю Державного агентства України з управління зоною відчуження у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України) та головному лісничому/заступнику директора ДСП "Північна Пуща" у незаконній порубці лісу, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.