Нацбанк виключив із реєстрів 6 фінансових компаній

У червні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 1 653 з 1 659 (станом на 31 травня). Кількість банків залишилася незмінною – 69.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що впродовж червня регулятор не реєстрував нових учасників ринку небанківських фінансових послуг. При цьому із реєстрів виключено шістьох учасників.

Так, ломбард та страховий брокер залишили ринок на підставі поданих ними заяв. Водночас примусово, через відсутність чинних ліцензій, із реєстрів вилучили фінансову компанію, ломбард та дві лізингові компанії.

Крім того, на підставі поданої заяви одному ломбарду анульовано всі ліцензії. Ще одному ломбарду та одній фінансовій компанії анульовано всі ліцензії примусово.

Також частину ліцензій примусово анульовано одній фінансовій компанії, а іншій – зупинено дію ліцензії.

Станом на 30 червня на небанківському ринку працювали 129 страховиків non-life та 13 life-страховиків, 195 ломбардів (було 197), 187 кредитних спілок, 108 лізингових компаній (було 110), 892 фінансові компанії (було 893), 62 страхові брокери (було 63) та 67 колекторських компаній.

Крім того, на ринку визнано 24 банківські групи та 23 небанківські фінансові групи.

На платіжному ринку діє 37 національних платіжних систем, враховуючи державні, та 16 міжнародних платіжних систем.

У червні до Національного банку надійшло 207 запитів від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів щодо фінансових компаній, ломбардів і лізингодавців становила 154. Кількість запитів щодо кредитних установ (банки та кредитні спілки) – 34, страховиків – 18, платіжних установ – 1.