За пів року на російський ринок вийшли лише два іноземні бренди

Вперше з 2014 року за перше півріччя на російський ринок ритейлу вийшло лише два міжнародні бренди. Раніше антирекорд тримався за першим півріччям 2020 року, коли на ринок РФ прийшло шість іноземних ритейлерів.

Про це повідомляє російський Forbes із посиланням на дані консалтингової компанії Knight Frank Russia.

За даними компанії, за підсумками першого півріччя 2022 року на ринок вийшли два іноземні бренди. Це на 71% нижче за показник аналогічного періоду 2021 року, коли до Росії прийшли сім нових ритейлерів.

Водночас понад 180 компаній оголосили про зупинення комерційної, інвестиційної діяльності, а також постачання на територію Росії.

Як пише видання, про плани виходу на російський ринок до кінця року також заявляють чотири турецькі бренди: ресторани швидкого харчування Chitir Chicken, Yesen Burger та Little Kitchen, а також мережа кав'ярень Arabica. Переговори про розширення присутності в країні та нарощування продажів ведуть багато інших брендів з Туреччини, зокрема великі виробники одягу adL, Mudo, LTB, Twist та Ipekyol.

Вихід на російський ринок зараз обговорюють казахські та дубайські оператори.

У першому кварталі було відкрито моно-бутик Vilhelm Parfumerie у форматі стріт-ретейлу, у другому – перший магазин китайського спортивного одягу та взуття бренду Li-Ning у Краснодарі.