На Львівщині викрили ділків, яке заробляли мільйони на пільговому розмитненні авто

У Львівській області правоохоронці знешкодили злочинне угруповання, яке "заробляло" на ввезенні в Україну імпортних авто та їх позачерговому оформленні.

Як повідомляє пресцентр СБУ, через цю схему на територію України заїхало понад 40 тис. автівок з іноземною реєстрацією.

До складу угруповання входили посадовці Львівської митниці, троє брокерів та громадянин однієї з країн ЄС.

"За суму від $500 до $1000 ділки гарантували створення "зеленого коридору" на переміщення авто з-за кордону та підробляли документи для постановки автівки на облік без попереднього зняття з іноземної реєстрації.

Наступним етапом було безперешкодне митне оформлення – цю послугу зловмисники надавали за $50-150", – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці виявили чорнову бухгалтерію із доказами протиправної діяльності та кошти – 1,2 млн в гривневому еквіваленті, одержані злочинним шляхом.

Наразі п’ятьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за: ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 4 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) та ч. 3 ст.369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.