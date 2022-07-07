Ринкова ціна газу в Україні перевищила $1100 за тисячу кубометрів
Фактична ціна природного газу, на основі якої розраховується розмір рентної плати на його видобуток в Україні, у червні 2022 року склала $1100,45 за тисячу кубометрів (32,19 тис. грн).
Як свідчать дані Міністерства економіки, таким чином ціна реалізації газу у минулому місяці зросла на 3,3%, порівняно з травнем, коли вона склала $1065,62 за тис. куб. м, повідомляє Інтерфакс-Україна.
В тому числі середня митна вартість імпорту газу, яка є частиною фактичної ціни, у червні склала $1145,87 (31,98 тис. грн) за тисячу кубометрів, що на 15,7% більше, ніж у травні $990,66 (28,74 тис. грн).
Як повідомлялося, з квітня набув чинності закон, яким запроваджено механізм диференційованої рентної плати для видобутку природного газу в залежності від трьох рівнів ціни його реалізації – до $150 за тис. куб. м, від $150 до $400 і вище $400. Підвищена оренда встановлена на частину ціни вище $400 за тисячу кубометрів.
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Тому, краще не мрійте, бо прийде скоро друг маузер, а ще прихопить американських гвинтівок М-4, Баррет-82, 90, і з тією страшною технікою як навідається до Києва, то будете драпати з України вслід за кивами і всією тією братією. Баста, хватить грабувати, газу українського видобутку цього року повинно вистарчити з запасом (третина економіки, металургійні і хімічні заводи, нафтопереробка -усе зупинено), 20% інфраструктури зруйновано і не підлягає опаленню до відбудови, залишився жилий фонд, бюджетні установи і частина промислових об"єктів, які на ладан дихають. Після війни вже так не буде як коболєви, вітренки і та гопота до війни творили.