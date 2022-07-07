Ринкова ціна газу в Україні перевищила $1100 за тисячу кубометрів

Фактична ціна природного газу, на основі якої розраховується розмір рентної плати на його видобуток в Україні, у червні 2022 року склала $1100,45 за тисячу кубометрів (32,19 тис. грн).

Як свідчать дані Міністерства економіки, таким чином ціна реалізації газу у минулому місяці зросла на 3,3%, порівняно з травнем, коли вона склала $1065,62 за тис. куб. м, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В тому числі середня митна вартість імпорту газу, яка є частиною фактичної ціни, у червні склала $1145,87 (31,98 тис. грн) за тисячу кубометрів, що на 15,7% більше, ніж у травні $990,66 (28,74 тис. грн).

Як повідомлялося, з квітня набув чинності закон, яким запроваджено механізм диференційованої рентної плати для видобутку природного газу в залежності від трьох рівнів ціни його реалізації – до $150 за тис. куб. м, від $150 до $400 і вище $400. Підвищена оренда встановлена ​​на частину ціни вище $400 за тисячу кубометрів.