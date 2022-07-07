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Новини
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Ринкова ціна газу в Україні перевищила $1100 за тисячу кубометрів

газ,тарифы

Фактична ціна природного газу, на основі якої розраховується розмір рентної плати на його видобуток в Україні, у червні 2022 року склала $1100,45 за тисячу кубометрів (32,19 тис. грн).

Як свідчать дані Міністерства економіки, таким чином ціна реалізації газу у минулому місяці зросла на 3,3%, порівняно з травнем, коли вона склала $1065,62 за тис. куб. м, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В тому числі середня митна вартість імпорту газу, яка є частиною фактичної ціни, у червні склала $1145,87 (31,98 тис. грн) за тисячу кубометрів, що на 15,7% більше, ніж у травні $990,66 (28,74 тис. грн).

Як повідомлялося, з квітня набув чинності закон, яким запроваджено механізм диференційованої рентної плати для видобутку природного газу в залежності від трьох рівнів ціни його реалізації – до $150 за тис. куб. м, від $150 до $400 і вище $400. Підвищена оренда встановлена ​​на частину ціни вище $400 за тисячу кубометрів.

Автор: 

газ (7922) ціни (3437) Мінекономрозвитку (1995)


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это в то время когда Болгария себе уже азербайджанский качать начал?
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07.07.2022 13:55 Відповісти
Так себестоимость добычи куба ж одна гривна они там чяго это? И промышленность вся по трызде. Этого газу населению в период войны должно хватить по пильговым ценам!!!
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07.07.2022 14:53 Відповісти
Перш ніж публікувати таку дурню, треба озирнутись на 360о і згадати скільки в Україні вояків зі зброєю, пригадати і задуматись за що вони воюють. В Україні немає ринку газу, є державна монополія "Нафтогаз" під управлінням бариги вітренки із преміями в 170 млн. грн. і їх же подібних "менеджерів", які вималювали собі в мізках такі розрахунки в інтересах газодобувних бариг, які закидають газ українського видобутку прямо в європейську трубу (по якій ще лізе газ РФ до Європи) і пробивають українське суспільство на реакцію. Перший вкид був, що потрібно 8-10 млрд. доларів від лендлізу на закупівлю газу для закачки в підземні сховища для проходження опалювального сезону 2022-2023. Коли мудрі люди показали на конфігурацію з 3-х пальців, то пробивається реакція на космічну ціну, бо злочевські, пінчуки і т.д. не хочуть продавати під час війни "свій" (це наш газ) газ дешевше, ніж у Європі, бо потече він у Європу тією трубою, а коли уряд за рахунок споживача добре заплатить, то вони можуть і залишити народу наш газ по космоціні. Для відома: в Україні біля 20% свердловин зо 2-4 роки як законсервовані і в очікуванні космічних цін.
Тому, краще не мрійте, бо прийде скоро друг маузер, а ще прихопить американських гвинтівок М-4, Баррет-82, 90, і з тією страшною технікою як навідається до Києва, то будете драпати з України вслід за кивами і всією тією братією. Баста, хватить грабувати, газу українського видобутку цього року повинно вистарчити з запасом (третина економіки, металургійні і хімічні заводи, нафтопереробка -усе зупинено), 20% інфраструктури зруйновано і не підлягає опаленню до відбудови, залишився жилий фонд, бюджетні установи і частина промислових об"єктів, які на ладан дихають. Після війни вже так не буде як коболєви, вітренки і та гопота до війни творили.
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07.07.2022 15:28 Відповісти
Лохів розводять на газ , навіть під час війни . Єдиний вихід , відмовитись від цього смердючого лайна . Я вже відмовився і новини про газ мені пофіг !
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07.07.2022 16:21 Відповісти
Вітренко обіцяв декілька років тому наростити видобуток газу в Україні для цього з народу України здерли гроші в тарифах які особисто складав вітренко на даний час добича газу в Україні впала вітренко взагалі пішов на підвищення добре краде на газові і ділиться до якого часу українців буде КМУ тримати за лохів.
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07.07.2022 16:33 Відповісти

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