"Слуги народу" скасували обов’язок роботодавців платити зарплату мобілізованим

Верховна Рада скасувала обов’язок роботодавців виплачувати середню заробітну плату на час призову в особливий період працівникам, призваними на службу під час мобілізації.

Відповідну поправку депутати врахували під час прийняття у другому читанні законопроєкту №7251 ще 1 липня, наразі документ направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському, звертає увагу Deutsche Welle.

Як зауважує видання, внесена депутатами поправка змінює лише одне слово, але в подальшому може змінити багато чого для військовозобов'язаних, призваних на службу під час мобілізації.

Зараз за всіма цими військовослужбовцями на час воєнного стану гарантовано зберігаються місце роботи, посада й середній заробіток. Тобто призваному військовозобов'язаному роботодавець продовжує виплачувати й заробітну плату. Якщо ж ухвалений депутатами законопроєкт підпише президент, то за призваними на службу під час мобілізації зберігатиметься тільки місце роботи й посада.

Авторкою поправки про позбавлення військовослужбовців зарплатні за місцем роботи була голова профільного Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутатка від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова.

На її думку роботодавці не мають продовжувати платити працівникові зарплату, коли він мобілізований чи служить за контрактом в Збройних Силах України (ЗСУ).

"Ця практика, аби військовослужбовцеві роботодавець продовжував платити зарплату після мобілізації, виникла в 2014 році. На той час мобілізованих було не так багато, а державний бюджет був не в стані чи не було політичної волі достатньо фінансувати військових", – пояснює Третьякова.

За її словами, нинішній законопроєкт це виправляє, адже держава нині може в достатній мірі профінансувати роботу військовослужбовців.

Третьякова вказує на те, що зараз мобілізований військовослужбовець отримує 30 тисяч гривень грошового забезпечення, а якщо він бере участь у активних бойових діях, то 100 тисяч гривень.

"Потрібно було знімати цей тягар з роботодавців, адже вони сплачують податки, за рахунок яких формується утримання наших військових, вони зараз ще виплачують заробітну плату, а ще потрібно, щоб вони розвивали економіку", – заявила депутатка.

За її словами, до парламентського комітету, який вона очолює, зверталося багато роботодавців, зокрема з будівельної сфери, де мобілізовано до ЗСУ від 20% до 60% робітників.

"Підприємство через те, що не має збуту своєї продукції, не може одночасно виплачувати зарплати, зберігати робочі місця чи взагалі зберегти бізнес", – каже Третьякова.

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У Конфедерації роботодавці України підтверджують, що проблема з виплатами для працівників, яких мобілізували чи призвали на службу є, адже багато підприємств дійсно не в змозі оплачувати їм зарплати і водночас набирати нових людей для виконання бізнес-задач.

За словами президента Конфедерації роботодавців України Олексія Мірошниченка, раніше держава компенсувала роботодавцеві кошти на зарплати, які виплачувалися мобілізованим чи призовникам, однак пізніше від цього відмовилися і роботодавці мали продовжувати платити зарплатню зі своїх ресурсів.