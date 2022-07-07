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Новини
11 040 32

"Слуги народу" скасували обов’язок роботодавців платити зарплату мобілізованим

пенсия,зарплата,военные

Верховна Рада скасувала обов’язок роботодавців виплачувати середню заробітну плату на час призову в особливий період працівникам, призваними на службу під час мобілізації.

Відповідну поправку депутати врахували під час прийняття у другому читанні законопроєкту №7251 ще 1 липня, наразі документ направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському, звертає увагу Deutsche Welle.

Як зауважує видання, внесена депутатами поправка змінює лише одне слово, але в подальшому може змінити багато чого для військовозобов'язаних, призваних на службу під час мобілізації.

Зараз за всіма цими військовослужбовцями на час воєнного стану гарантовано зберігаються місце роботи, посада й середній заробіток. Тобто призваному військовозобов'язаному роботодавець продовжує виплачувати й заробітну плату. Якщо ж ухвалений депутатами законопроєкт підпише президент, то за призваними на службу під час мобілізації зберігатиметься тільки місце роботи й посада.

Авторкою поправки про позбавлення військовослужбовців зарплатні за місцем роботи була голова профільного Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутатка від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова.

На її думку роботодавці не мають продовжувати платити працівникові зарплату, коли він мобілізований чи служить за контрактом в Збройних Силах України (ЗСУ).

"Ця практика, аби військовослужбовцеві роботодавець продовжував платити зарплату після мобілізації, виникла в 2014 році. На той час мобілізованих було не так багато, а державний бюджет був не в стані чи не було політичної волі достатньо фінансувати військових", – пояснює Третьякова.

За її словами, нинішній законопроєкт це виправляє, адже держава нині може в достатній мірі профінансувати роботу військовослужбовців.

Третьякова вказує на те, що зараз мобілізований військовослужбовець отримує 30 тисяч гривень грошового забезпечення, а якщо він бере участь у активних бойових діях, то 100 тисяч гривень.

"Потрібно було знімати цей тягар з роботодавців, адже вони сплачують податки, за рахунок яких формується утримання наших військових, вони зараз ще виплачують заробітну плату, а ще потрібно, щоб вони розвивали економіку", – заявила депутатка.

За її словами, до парламентського комітету, який вона очолює, зверталося багато роботодавців, зокрема з будівельної сфери, де мобілізовано до ЗСУ від 20% до 60% робітників.

"Підприємство через те, що не має збуту своєї продукції, не може одночасно виплачувати зарплати, зберігати робочі місця чи взагалі зберегти бізнес", – каже Третьякова.

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У Конфедерації роботодавці України підтверджують, що проблема з виплатами для працівників, яких мобілізували чи призвали на службу є, адже багато підприємств дійсно не в змозі оплачувати їм зарплати і водночас набирати нових людей для виконання бізнес-задач.

За словами президента Конфедерації роботодавців України Олексія Мірошниченка, раніше держава компенсувала роботодавцеві кошти на зарплати, які виплачувалися мобілізованим чи призовникам, однак пізніше від цього відмовилися і роботодавці мали продовжувати платити зарплатню зі своїх ресурсів.

Автор: 

робота (868) мобілізація (467) зарплата (1117)


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Топ коментарі
+15
Нема слів. Ця нацистка вже запускала тезіс про дітей другого гатунку, тепер хоче залишити без грошей сім'ї воюючих військовослужбовців. Ганьба такій мразоті.
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07.07.2022 16:05
+11
Чому коли мова заходе про кишені звичайних громадян України Слуги Коломойщі завжди верещати починають ?
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07.07.2022 16:40
+9
Якщо робітник, повністю в білу, офіційно, отримує, наприклад, 50тисяч гривень на місяць, а при мобілізації йому дають тільки 30тисяч і ті без вирахування податків, то якого дідька він кожен божий місяць платить зі своїх 50к грн податки в ці всі довбані соц/пенс/проф фонди котрі сором'язливо називають "страхові". Де тоді ця "страховка" якщо людину примусово позбавляють заробітку? Жінка з дитиною хай гуманітарку йдуть отримують і на вулицю йдуть жити бо аренду буде ні з чого платити?

То може вже або хрестик зніміть тобто ці "соц страхи" поприбирайте, або труси вдягніть - давайте повну компенсацію заробітної платні з якої, до останньої копійчини, платять вам ці бісові податки.
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07.07.2022 18:41
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Нема слів. Ця нацистка вже запускала тезіс про дітей другого гатунку, тепер хоче залишити без грошей сім'ї воюючих військовослужбовців. Ганьба такій мразоті.
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07.07.2022 16:05 Відповісти
Чому коли мова заходе про кишені звичайних громадян України Слуги Коломойщі завжди верещати починають ?
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07.07.2022 16:40 Відповісти
Я ФОП. В ЗСУ. Мені, наприклад, ніхто нічого не платить, окрім зарплати та премії ЗСУ. Так, що, по новому закону все чесно. Всі в рівних умовах в армії, підприємцям полегшає.
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07.07.2022 16:50 Відповісти
Честно будет тогда, когда в разгар войны зелененые не стали бы опять закапывать асфальт в землю, выделяя из очень дефицитного бюджета деньги на свою воровайку.
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07.07.2022 22:46 Відповісти
Тебе то терять нечего,а пацаны которые лишаться этих выплат конечно же оценят " заботу" государства. Государству пох на проблемы бизнесменов( если они не Слуги народа, конечно же),просто рыжую тварь мулит то что люди нормальные деньги получают.обычная жаба.
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08.07.2022 09:19 Відповісти
зелений подарунок....
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07.07.2022 16:59 Відповісти
Буба криворожский и его коМАНДА в своем репертуаре. Я не знаю точно кто внес такой закон из стада ЗЕбилов, но думаю, что это та жирная рыжая свинья, которая хрюкала о неполноценныз детях. И найвелычнишый, строго нахмурит свои бровенки, заветирует этот закон. Ну а "единые"телеаналы будут неделю трубить о подвиге найвелычнишого.
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07.07.2022 17:10 Відповісти
Теперь айтишники со своими зарплатами тем более хер на вас всех положат. А смысл им менять работу за компом где он получает 150тыс на хрень за 30ку?!
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07.07.2022 17:20 Відповісти
А кто их спрашивать будет,повестку в зубы и на фронт
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08.07.2022 09:11 Відповісти
Ты уже там?
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08.07.2022 09:15 Відповісти
Как по мне правильно, государство должно обеспечивать военных, а не перекладывать это на плечи бизнеса.
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07.07.2022 18:39 Відповісти
"...голова профільного Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів..." Джерело: https://biz.censor.net/n3352672

В умовах олігархічної політико-економічної системи будь-які "комітети" законодавчого органу держави є "комітетами" з питань захисту інтересів бізнесу, незалежно від їх назви!
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07.07.2022 18:39 Відповісти
Якщо робітник, повністю в білу, офіційно, отримує, наприклад, 50тисяч гривень на місяць, а при мобілізації йому дають тільки 30тисяч і ті без вирахування податків, то якого дідька він кожен божий місяць платить зі своїх 50к грн податки в ці всі довбані соц/пенс/проф фонди котрі сором'язливо називають "страхові". Де тоді ця "страховка" якщо людину примусово позбавляють заробітку? Жінка з дитиною хай гуманітарку йдуть отримують і на вулицю йдуть жити бо аренду буде ні з чого платити?

То може вже або хрестик зніміть тобто ці "соц страхи" поприбирайте, або труси вдягніть - давайте повну компенсацію заробітної платні з якої, до останньої копійчини, платять вам ці бісові податки.
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07.07.2022 18:41 Відповісти
Всмысле де? Крузак или отдых на Мальдивах сам себя оплатит? Дети главы профсоюзов, что должны в зарыганом вузе учится вместо Лондона? Ну вы что, побойтесь Бога. Теперь бизнес или его остатки окончательно уйдут в тень.
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07.07.2022 22:27 Відповісти
Робітник на 50к? Це де в нас такі зп? в ОП хіба що та в ДБР
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08.07.2022 07:38 Відповісти
Зварювальники, електрики, лікарі, педагоги цілком отримують такі суми. Звісно при наявності нормального рівня знань і вмінь.
Електрики що лампочку втрьох вкручують звісно не отримають, лікарі які в держ установах прийом ведуть з 10 до 15 з перервою з 12 до 14 теж не отримають. Та і педагоги які навчають по старому совковому лайну також можуть і не мріяти про таку зарплатню.
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08.07.2022 09:23 Відповісти
Аха ха ха ну ти і фантазер, особливо по селах зварювальники, педагоги та лікарі отримують по 50тис...навіть не смішно.
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08.07.2022 09:36 Відповісти
А до чого тут "по селах"?
Я одразу писав про висококваліфікованих спеціалістів робітничих спеціальностей.
"По селах" такі спеціалісти часто принципово непотрібні. Внаслідок критично низького технологічного рівня.
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08.07.2022 12:30 Відповісти
Чувак, при всём уважении, это нереальные зп для рабочих.
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08.07.2022 12:12 Відповісти
Я кажу з особистого досвіду.
Те що "дядя Вася" з села який все життя возив гній на тракторі ДМЗ і його же ремонтував отримуючи 7000грн/міс то одне.
А електрик який може налагодити станок ЧПУ, або провести під ключ, систему сигналізації з відеоспостереженням той заробить 50000грн на міс.
Зварювальників які герметично поварять труби і нержавійку, а не присруть арматуру, теж варто пошукати. І теж вони просто не підуть працювати навіть на 30000 грн/міс.
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08.07.2022 12:18 Відповісти
Якщо у підприємства є нормальні прибутки і певна кількість працівників, то такі виплати на не працюючих людей, дещо запрягають, але це не критично, а якщо на малому підприємстві декілька працівників і кожен, на своєму робочому місті виробляє певну продукцію? Практично кожен заробляє на себе і платить податки, оренду і все решта. З чого оплачувати людині яка вибуває? Це добре якщо прибутки дозволяють. А якщо ні? Таких малих підприємств по Україні дуже багато. Люди самі собі створили робочі місця і с того виживають, рахуючи кожну гривню. Далеко не у всіх, в нашій країні, багатотисячні зарплати. Можна, звісно, закрити такий малоприбутковий бізнес і в результаті ми отримаємо нових безробітних і держава не отримає податків. Не все так просто, як здається на перший погляд. Тому вважаю, що таке рішення правильне.
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07.07.2022 20:24 Відповісти
третьякови безумні гетьманцеви наумови - та коли ж ця плеяда закінчиться за військовим станом іх пора б уже обмежити ...
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07.07.2022 21:52 Відповісти
За військовим станом всю ту *******, що країну 30 років грабувала пора пересадити або частину до відповіді приставити до стінки. Де це все? Люди би більш охоче йшли захищати країну, якщо побачили би суттєві зміни, посадки тої мразоти, забрали у ворюг державні кошти. А замість того люди бачать, що ***** не змінюється у країні, тільки придумують нові схеми для мобілізації, а теперь же й без зарплатні будуть чоловіки. За 5 місяців ні одної посадки немає, де Шуфрич? Де Тимошенко? Де Арахамія з офшорами? Де Гриценко, який самольоти на метал різав? Війна прийшла до нас саме із-за них і захищатися нема чим, бо все розкралося остаточно. У України немає суб'єктності, нічого вона не рішає, а може тільки просити кредити. Руїна 2.0
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07.07.2022 22:34 Відповісти
Її брати по крові прийшли знищувати Україну, і лахудра хоч чимось хоче допомогти. Один скубає гусаків, інша вносить раздрай у фінансування, зараз інші будуть старатись теж вгодити агресору. Зов предков,! Панімаиш !
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07.07.2022 22:21 Відповісти
единственное в чем нуждается воин, защищающий свою родину - быть сытым, одетым и хорошо вооруженным.
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08.07.2022 00:13 Відповісти
А сім'я?
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08.07.2022 05:45 Відповісти
После этого на арене появляется ОН, ту-ду-ду-дун, и харчащим голосом отменяет инициативу
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08.07.2022 09:17 Відповісти
Читайте уважно-мобілізовані отримують від 30 до 100 тисяч щомісячно. Тому не обов'язково примушувати ще цивільного роботодавця виплачувати середню ЗП. Чому ? Тому що роботи майже в усіх стало менше і підприємства і бізнес майже виживають. У когось була цивільна ЗП вища ? Нажаль, це-війна, і свою Батьківщину захищати-це обов'язок кожного чоловіка.
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08.07.2022 09:52 Відповісти
Гниды, про себя они не забывают.
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08.07.2022 11:53 Відповісти
щодо зареєстрованого групою народних депутатів від Європейської Солідарності проекту закону №7340 про перерозподіл бюджетних коштів для потреб Міністерства оборони.

Виявилося, що загальний підхід до скорочення видатків, ЯКИЙ ВИЗНАЧИВ ДЛЯ СЕБЕ УРЯД, зовсім не застосовувався до таких статей витрат, як "соцеконом"

(ВИДАТКИ НА ОКРУГИ «ОБРАНИХ» НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ЗА "ПРАВИЛЬНІ" ГОЛОСУВАННЯ), ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО ДОРІГ ТА ЗНАЧНЕ ЗБІЛЬШЕННЯ У 2022 РОЦІ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ПРОКУРОРІВ ТА ДБР.
https://tverezo.info/post/156078
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08.07.2022 12:21 Відповісти

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