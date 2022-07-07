Європарламент дозволив українським біженцям не міняти водійські права

Європарламент підтримав пропозицію дозволити українським біженцям не міняти їхні водійські посвідчення на права європейського зразку.

За це проголосував 561 євродепутат, 6 – виступили проти, ще 5 – утрималися, повідомляє пресслужба ЄП.



Зазначається, що українці, які втекли від російського вторгнення та отримали статус тимчасового захисту, зможуть продовжувати користуватися українськими водійськими посвідченнями без необхідності обмінювати їх на водійські права ЄС, доки вони користуються цим статусом.

Водночас в разі втрати або викрадення водійських документів органи влади країн ЄС можуть видавати нові водійські посвідчення європейського зразка, але за умови, що українські органи влади підтвердять, що особа мала водійське посвідчення в Україні. Також особа має надати довідку, що вона фізично і психічно придатна до водіння.



При цьому, за певних умов українські біженці, які працювали водіями вантажівок і автобусів, зможуть отримати визнані в ЄС сертифікати про професійну компетентність після короткого навчання та іспиту. Це дозволить їм працювати в ЄС на період тимчасового захисту та допомагати експортувати українські товари.

Відповідне рішення Європарламенту ще має формально затвердити Європейська рада.