Голова МВФ заявила про ризик глобальної рецесії

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва вважає, що перспективи світової економіки "суттєво погіршилися" з квітня і вона не може виключити ризик виникнення глобальної рецесії вже наступного року.

Про це голова МВФ заявила у інтерв’ю Reuters.

Георгієва повідомила, що найближчими тижнями МВФ погіршить свій прогноз зростання світової економіки втретє з початку року.

Очікується, що МВФ оприлюднить свій оновлений прогноз на 2022 і 2023 роки наприкінці липня після зниження свого прогнозу майже на цілий відсотковий пункт у квітні. У 2021 році світова економіка зросла на 6,1%.

"Прогноз після нашого останнього оновлення в квітні значно погіршився", – констатувала Георгієва, вказавши на більші, ніж прогнозувалося, показники інфляції, активніше підвищення відсоткових ставок, уповільнення економічного зростання у Китаї та посилення санкцій, пов’язаних із вторгненням Росії в Україну.

На запитання, чи може вона виключити глобальну рецесію, Георгієва відповіла: "Ризик зріс, тому ми не можемо її виключити".

За словами голови МВФ, останні економічні дані показали, що деякі великі економіки, включно з Китаєм і Росією, скоротилися в другому кварталі, зазначивши, що ризики будуть ще вищими у 2023 році.

"Це буде важкий 2022 рік, але, можливо, ще складніший 2023 рік", – сказала вона.

"У 2023 році ризики рецесії зросли", – додала Георгієва.

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Reuters відзначає, що інвестори дедалі більше стурбовані ризиками рецесії, оскільки вже кілька днів поспіль спостерігається інверсія кривої прибутковості казначейських облігацій США.

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл минулого місяця заявив, що центральний банк США не намагається спровокувати рецесію, але повністю відданий справі контролю над цінами, навіть якщо це загрожує економічним спадом.

Георгієва зауважила, що більш тривалий цикл підвищення відсоткових ставок ускладнить глобальну економічну перспективу, але додала, що вкрай важливо взяти під контроль зростання цін.