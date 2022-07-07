"Енергоатом" частково завантажив американським паливом Westinghouse третій блок Рівненської АЕС

НАЕК "Енергоатом" частково завантажила тепловиділяючі збірки американської компанії Westinghouse до активної зони реактора блоку №3 Рівненської АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання.

"Поки що йдеться про часткове наповнення активної зони ректора американським паливом, яке буде піддано дослідній експлуатації, після успішної реалізації якої, настане етап промислової експлуатації. Збільшення частки палива від Westinghouse в активній зоні реактора енергоблоку №3 РАЕС відбуватиметься поетапно – щорічно, до повної його комплектації паливом від американського виробника", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергоблок №3 РАЕС – це вже сьомий із тринадцяти український атомних реакторів типу ВВЕР-1000, у яких використовуються тепловиділяючі збірки від компанії Westinghouse.

Раніше умежах реалізації Програми диверсифікації ядерного палива для реакторних установок ВВЕР-1000 на паливі Westinghouse працювали 6 енергоблоків українських АЕС: №2 і №3 Південноукраїнської АЕС та енергоблоки №1, №3, №4 та №5 Запорізької АЕС.

"За час експлуатації тепловиділяючих збірок Westinghouse протягом 2015-2022 років на реакторах ВВЕР-1000 не зафіксовано жодних порушень умов безпечної експлуатації енергоблоків", – підкреслили в ДІЯРУ.

Крім того, розпочато державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки матеріалів обґрунтування впровадження альтернативної тепловиділяючої збірки Westinghouse для реакторів типу ВВЕР-440, які використовуються на енергоблоках №1 і №2 Рівненської АЕС.

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