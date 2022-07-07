Фонд соцстрахування виплатив понад 5 мільярдів допомоги з початку війни

Із початку війни Фонд соціального страхування України виплатив застрахованим особам з усієї України понад 5 млрд грн лікарняних і декретних – допомоги отримав майже один мільйон українців.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що найбільше виплат отримали застраховані особи, працевлаштовані у київських роботодавців – за час війни ФССУ профінансував для них майже 1,2 млрд грн допомог. На другому місці за обсягом виплат лікарняних працівники Дніпропетровщини – 461 грн, на третьому місці – Львівщина–408,6 млн грн.

У Фонді також наголосили: для того, щоб забезпечити виплати лікарняних попри чисельні складнощі проведення фінансування на тимчасово окуповані території, для українців, чиї роботодавці залишились в окупації, не виходять на зв’язок або не мають можливості гарантувати виплату працівникам коштів, було напрацьовано механізм призначення виплат без залучення роботодавця.

У таких випадках виплати призначаються застрахованій особі напряму – для цього необхідно звернутись у будь-яке зручне відділення Фонду, яке має можливість продовжувати роботу.