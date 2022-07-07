Борис Джонсон оголосив про відставку (оновлено)

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про свою відставку із посад голови уряду та лідера Консервативної партії.

Про це Джонсон заявив на брифінгу біля резиденції голови британського уряду на Даунінг стріт, повідомляє ВВС.

"Я хочу, щоб ви знали, як мені сумно відмовлятися від найкращої роботи в світі", – сказав прем’єр-міністр.

"Але це перерва", — додав Джонсон.

Він зазначив, що продовжить виконувати обов’язки голови уряду, поки не буде обрано його наступника і нового лідера Консервативної партії у жовтні.

Джонсон також заявив, що пишається досягненнями свого уряду, якому випало працювати у найскладніші часи як у загальносвітовому значенні, так і в масштабах країни. За його словами, вони з честю впоралися з Brexit, зробили усе можливе для подолання пандемії коронавірусу та очолили світову громадськість у боротьбі проти путінської агресії в Україні.

Джонсон також звернувся до народу України та запевнив, що Британія продовжить підтримувати його за будь-яких обставин та виконає всі свої обіцянки.

"Ми продовжимо підтримувати вашу боротьбу за свободу так довго, як буде потрібно", – сказав він.

Відставка Джонсона стала наслідком секс-скандалу в Консервативній партії, який розгорівся навколо заступника парламентського організатора Кріса Пінчера. Через це 5 липня пішли у відставку міністри фінансів Ріші Сунак і охорони здоров'я Саджід Джавід. Згодом з'ясувалося, що Пінчер і раніше був фігурантом розслідування, пов'язаного з домаганнями, про що Джонсону було відомо при призначенні його на урядову посаду.

Наразі кількість офіційних осіб, які залишили уряд та апарат партії в парламенті, складає близько 50. Зокрема, в четвер про відставку оголосила міністерка освіти Мішель Доунлан, яку Джонсон призначив на посаду 5 липня.