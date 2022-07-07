Росія окупувала 22% орних земель в Україні, – дані NASA

Нові супутникові знімки свідчать про те, що Росія наразі окупувала близько 22% орних земель України.

Про це свідчать дані NASA, передає New York Times.



За допомогою даних супутників Planet Labs і місії Європейського космічного агентства Sentinel-2, вчені NASA створили мапу розподілу ярих і озимих культур в Україні станом на середину червня.

Вона також показує, скільки українських сільськогосподарських угідь наразі під контролем РФ. Для цього використовували дані Інституту вивчення війни та проєкту "Критичні загрози" Американського інституту підприємництва.



Так, мапа NASA Harvest, програми продовольчої безпеки та сільського господарства агентства, показує, що території під контролем Росії охоплюють поля, на яких посіяно 28% озимих і 18% ярих культур України.

Згідно з даними міністерства сільського господарства США, до повномасштабної війни Україна забезпечувала 46% світового експорту соняшникової олії, 9% експорту пшениці, 17% ячменю та 12% кукурудзи.



"Ми перебуваємо на початковій стадії продовольчої кризи, яка, ймовірно, певним чином вплине на кожну країну та людину на Землі", – сказала директорка NASA Harvest Інбал Беккер-Решеф.



Водночас, попри війну, дані вказують на те, що Україна може зібрати близько 4,1 тонни з гектара озимих посіві пшениці. "Це не так багато, як рекордний урожай пшениці в 2021 році, але це все одно значний урожай, враховуючи обставини", – зазначила Беккер-Решеф.



Проте залишається незрозумілим, як ці культури будуть збирати та експортувати по всьому світу, пише видання.