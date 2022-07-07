Росія планує відновити роботу портів "Бердянськ" та "Маріуполь", – розвідка

РФ розмінує акваторії портів "Бердянськ" та "Маріуполь" з метою поновлення їхнього повноцінного функціонування.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на брифінгу, посилаючись на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає Інтерфакс-Україна.

"У Чорному морі кораблі Чорноморського флоту РФ продовжують здійснювати заходи щодо морської блокади українських портів, насамперед це "Одеса" та "Миколаїв". Крім того, противник, за даними Головного управління розвідки, розмінує акваторії портів "Бердянськ" і "Маріуполь" з метою поновлення їхнього повноцінного функціонування", – сказала Маляр.

Раніше повідомлялося, що торгове судно із 7 тис. тонн зерна залишило тимчасово окуповане місто Бердянськ, вперше після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну.

До того заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що від початку широкомасштабного вторгнення в Україну РФ вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Як повідомлялося, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.