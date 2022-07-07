Кабмін скасував перелік товарів критичного імпорту (оновлено)

Кабінет міністрів скасував перелік товарів критичного імпорту, який обмежував придбання валюти імпортерами.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у своєму каналі в Telegram.

Водночас, за словами депутата, обмеження на імпорт послуг частково збережено.

Згодом представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук підтвердив, що Кабмін ухвалив відповідне рішення на закритому засіданні у четвер, 7 липня.

"Визнано такими, що втратили чинність критерії визначення товарів критичного імпорту в умовах воєнного стану", – написав Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що обмеження на імпорт послуг частково зберігаються, проте уряд затвердив перелік послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, за операціями з імпорту яких Національному банку рекомендовано дозволити здійснення переказів.

Кабмін також змінив назву відповідної постанови №153 від 24 лютого "Про перелік товарів критичного імпорту" на "Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту".

Як повідомлялося, раніше в Мінекономіки обіцяли, що набуття чинності законопроєктом №7418, який скасовує пільги з оподаткування імпорту товарів з 1 липня, створить підстави для скасування переліку товарів критичного імпорту, який діє з початку російського вторгнення.

В Мінекономіки уточнювали, що разом з тим, як Кабмін скасує перелік критичного імпорту, Нацбанк скасує відповідні обмеження на купівлю та переказ іноземної валюти за кордон.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни РФ проти України Національний банк (НБУ) обмежив валютні платежів за кордон та дозволив оплату лише за переліком критичного імпорту, який затвердив Кабмін.

Однак з того часу список товарів критичного імпорту з ініціативи Мінекономіки переглядався в бік збільшення 18 разів і сьогодні він містить близько 90% від усіх товарних категорій.