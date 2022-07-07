"Укрзалізниця" не змогла збільшити вивезення зерна на експорт у червні

АТ "Укрзалізниця" у червні 2022 року експортувала 804,9 тис. тонн зернових вантажів, що приблизно відповідає показнику минулого місяця (807 тис. тонн).

Про це заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов повідомив під час онлайн-наради з представниками галузі, передає Інтерфакс-Україна.

Він уточнив, що через наземні прикордонні переходи на західному кордоні у червні перевезено 639,9 тис. тонн зерна, а до портів доставлено 165 тис. тонн.

Ткачов додав, що в червні 2022 року "Укрзалізниця" завантажила у вагони 1,23 млн тонн зерна, що становить 14% від загального навантаженого обсягу у 8,57 млн тонн.

При цьому обсяги перевезення зернових вантажів у червні "Укрзалізницею" склали 1,36 млн тонн, що на 10,5% перевищує обсяги навантаження за цей період.

За даними Ткачова, обсяги середньодобового навантаження у вагони у червні становили 38 тис. тонн. Цей показник має тенденцію до зниження у вихідні: якщо у будні у вагони "Укрзалізниці" завантажується по 50-70 тис. тонн, то у вихідні дні – у середньому 26 тис. тонн.

Як повідомлялося, за даними Мінагрополітики, у червні 2022 року Україна експортувала 2,17 млн тонн зернових, зернобобових, олійних і продуктів їх переробки, що на 470 тис. тонн, або 25% більше ніж у попередньому місяці.

Однак голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін у червні констатував, що залізнична компанія не зможе збільшити експорт українського зерна через західний кордон в необхідному об’ємі з огляду на обмежені можливості європейської інфраструктури.