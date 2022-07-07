Єврокомісія схвалила приєднання України до "митного безвізу"

Ухвалено рішення про запрошення України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) та до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, відповідне рішення прийнято на засіданні робочої групи з питань відповідних конвенцій за результатами розгляду висновків фінальної оціночної місії Генерального директорату з питань оподаткування та Митного союзу Європейської комісії (DG TAXUD), яка відбулася 23-24 червня.

"Ми маємо на меті перетворити українську митницю на максимально зручний сервіс для нашого бізнесу. І NСTS дозволить зробити це, прискоривши проходження товарів через кордон. Митний безвіз – це можливість швидкого переміщення товарів між 36 країнами Європейського регіону. Водночас приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та NCTS – це важливий крок майбутнього членства України в ЄС", – наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

Після приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) український бізнес зможе користуватися такими перевагами та спрощеннями:

одна транзитна декларація та одна гарантія для переміщення товарів між 36 країнами (з країнами ЄС і ще з Великою Британією, Туреччиною, Сербією, Північною Македонією, Ісландією, Норвегією, Ліхтенштейном та Швейцарією;

авторизовані підприємства зможуть відправляти та отримувати товари на своєму підприємстві без заїзду на митні термінали;

українські фінансові гарантії діятимуть ще у 35 країнах світу.

Очікується, що розпочати міжнародне застосування NCTS Україна зможе вже наприкінці 2022 року. Цьому має передувати прийняття Верховною Радою України законопроєкту №7420 та законопроєктів про приєднання до двох конвенцій, здійснення всіх відповідних міжнародних процедур.

"Невдовзі українські підприємства зможуть користуватися всіма перевагами та спрощеннями, якими користується бізнес країн – учасниць Конвенції. Приєднання до NCTS – це важливий елемент митної інтеграції з ЄС. Цьому передувала велика робота, зокрема, у чисельних перемовинах щодо ряду тактично-стратегічних питань імплементації положень Конвенції та розгортання відповідного ІТ інструменту, розробки законодавчого підґрунтя, запуску технологічного забезпечення та підготовки фахівців, поетапне залучення бізнесу до нових практик. "Митний безвіз" – це також поштовх для розвитку логістичних, комерційних та торгівельних хабів в Україні", – повідомив заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

NCTS – технологія, яка лежить в основі європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Україна розпочала застосування NCTS з листопада 2020 олку – спочатку у пілотному режимі, а з 17 березня 2021 року розпочато етап національного застосування NCTS. Для переходу до міжнародного застосування NCTS, Україна мала отримати запрошення, після чого приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Станом на липень 2022 року у системі вже зареєстровано більше 1,1 тис. трейдерів, близько 4,5 тис. працівників митниці, подано більше 5,5 тис. декларацій. 13 компаніям присвоєно статус фінансового гаранта. Розпочато надання українським підприємствам спеціальних транзитних спрощень.