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Новини Війна
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Українці подали 225 тисяч заяв про пошкоджене через війну майно, – Мінцифри

харків

Міністерство цифрової трансформації за три місяці отримало більше 225 тис. заяв про пошкоджене майно.

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

Як повідомляється, за цей час українці подали:

  • 217 662 заяв через застосунок "Дія";
  • 3 828 – через портал;
  • 4 106 – у ЦНАП.

"Продовжуємо збирати всю інформацію та фіксувати збитки про майно українців, яке постраждало з 24 лютого від російського вторгнення. Держава зробить усе можливе, щоб після перемоги відбудувати домівку кожного громадянина", – додали в Мінцифри.

Автор: 

житло (573) росія (14164)


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