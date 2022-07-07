Українці подали 225 тисяч заяв про пошкоджене через війну майно, – Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації за три місяці отримало більше 225 тис. заяв про пошкоджене майно.

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

Як повідомляється, за цей час українці подали:

217 662 заяв через застосунок "Дія";

3 828 – через портал;

4 106 – у ЦНАП.

"Продовжуємо збирати всю інформацію та фіксувати збитки про майно українців, яке постраждало з 24 лютого від російського вторгнення. Держава зробить усе можливе, щоб після перемоги відбудувати домівку кожного громадянина", – додали в Мінцифри.