Українці подали 225 тисяч заяв про пошкоджене через війну майно, – Мінцифри
Міністерство цифрової трансформації за три місяці отримало більше 225 тис. заяв про пошкоджене майно.
Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.
Як повідомляється, за цей час українці подали:
- 217 662 заяв через застосунок "Дія";
- 3 828 – через портал;
- 4 106 – у ЦНАП.
"Продовжуємо збирати всю інформацію та фіксувати збитки про майно українців, яке постраждало з 24 лютого від російського вторгнення. Держава зробить усе можливе, щоб після перемоги відбудувати домівку кожного громадянина", – додали в Мінцифри.
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