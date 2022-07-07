Підвищення тарифів на електроенергію зараз не планується, – Шмигаль

Уряд України робить усе, аби тарифи на житлово-комунальні послуги, які перебувають у сфері відповідальності Кабінету міністрів, зокрема тарифи на електроенергію, залишались стабільними.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Жодного підвищення для людей зараз не планується і не передбачається", – підкреслив Шмигаль.

Він зазначив, що для стабільного функціонування ринку електроенергії та безперебійного постачання уряд затвердив постанову про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії, які її зараз експортують в Європейський Союз.

"Рекордні ціни на електроенергію в європейських країнах дозволяють українським генеруючим компаніям заробити значні кошти, які ми пропонуємо частково спрямувати на те, аби тарифи для українців залишалися стабільними", – зазначив очільник уряду.

Раніше повідомлялося, що оператори системи передачі континентальної Європи ENTSO-E ухвалили рішення щодо офіційного старту з 30 червня 2022 року комерційного експорту електроенергії з України до Європи.