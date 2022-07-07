БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
99 0

Кабмін зобов'язав "Укренерго" перерахувати 90% прибутку у держбюджет

укрэнерго

Кабінет міністрів на засіданні у четвер, 7 липня, доручив НЕК "Укренерго" спрямувати на виплату дивідендів до державного бюджету 90% прибутку за минулий рік у розмірі 127,04 млн грн.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький у травні розповідав, що компанія за підсумками роботи у 2021 році отримала 140 млн грн прибутку.

За його даними, у першому кварталі 2022 року "Укренерго" отримало близько 2 млрд грн чистого прибутку.

Автор: 

Кабмін (7742) Укренерго (1994) дивіденди (456)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 