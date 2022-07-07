Кабмін зобов'язав "Укренерго" перерахувати 90% прибутку у держбюджет
Кабінет міністрів на засіданні у четвер, 7 липня, доручив НЕК "Укренерго" спрямувати на виплату дивідендів до державного бюджету 90% прибутку за минулий рік у розмірі 127,04 млн грн.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький у травні розповідав, що компанія за підсумками роботи у 2021 році отримала 140 млн грн прибутку.
За його даними, у першому кварталі 2022 року "Укренерго" отримало близько 2 млрд грн чистого прибутку.
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