Кабмін виділив 137 мільйонів на компенсації власникам житла, які прихистили переселенців

Понад 36,5 млн грн виділено з резервного фонду державного бюджету на часткову компенсацію витрат за травень власникам житла, які прихистили вимушених переселенців. Ще близько 101 млн грн буде відшкодовано за рахунок донорських коштів.

Як повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів у четвер.

"У травні українці прихистили 339 тис. вимушених переселенців – тих, хто через війну втратив можливість жити у своїх власних оселях. Сьогодні на засіданні уряд затвердив компенсацію витрат за тимчасове розміщення ВПО у травні – на суму 137,5 млн грн. Із них близько 100,9 млн грн буде проведено за рахунок коштів благодійних об’єднань та міжнародних організацій. Дякую всім, хто долучився до програми "Прихисток"! Дякую міжнародним донорам, які доєдналися до фінансування цієї важливої соціальної програми", – наголосив Чернишов.

У межах програми "Прихисток" на часткову компенсацію комунальних витрат власникам житла за березень-квітень було спрямовано понад 109,9 млн грн – близько 53,3 млн грн з резервного фонду державного бюджету та 56,6 млн грн донорської допомоги.

Соціальна програма "Прихисток" діє з ініціативи уряду. Її мета – забезпечити житлом вимушених переселенців, які перемістилися у період воєнного стану в безпечніші місця, та допомогти тим українцям, які безоплатно їх прихистили.

Програма діє відповідно до постанови Кабінету міністрів №333 "Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану й не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг", яка набрала чинності 22 березня 2022 року.