"Нова пошта" підвищила тарифи на доставку відправлень в Україну

Компанія "Нова пошта Глобал", що входить до групи "Нової пошти", підвищила тарифи на доставку міжнародних відправлень та товарів з міжнародних інтернет-магазинів в Україну.

Як повідомляє пресслужба компанії, нові тарифи почали діяти 7 липня.

"У зв’язку зі здорожчанням пального вдвічі, у тому числі й авіа пального, тариф на "Глобальну доставку" в/із США підвищується на 20%, з інших країн і територій світу – на 10%" – зазначається у повідомленні.

Наприклад, доставка відправлення вагою 0,5 кг зі США тепер коштуватиме 840 грн, а з іншої країни світу – від 1100 грн (в залежності від країни). Доставка документів вагою до 0,5 кг в США коштуватиме 720 грн, а в іншу країну світу – від 880 грн.

Своєю чергою тариф на доставку відправлень із міжнародних інтернет-магазинів через сервіс NP Shopping вагою 0,5 кг збільшиться на $1-2 залежно від країни.

Тариф на посилки із США збільшується на $2 в середньому у всіх вагових категоріях.

"Відтак доставка відправлення із інтернет-магазину вагою 0,5 кг становитиме: Із США та Англії – $7, з Польщі, Німеччини, Іспанії та Франції – $5, з Італії та Туреччини – $6 доларів", – навели приклад в компанії.

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Водночас "Нова пошта" продовжила термін дії акційної послуги "Речі з дому за кордон" із знижками від 30% до 75%. В рамках цієї послуги клієнти можуть відправляти особисті речі у 25 країн Європи, розмір знижки залежить від зони доставки, до якої входить країна.

Крім того, компанія знизила тариф на доставку особистих речей в рамках послуги "Речі з дому за кордон" в Польщу на 33%. Так, доставка відправлення з України до Польщі складатиме: до 2 кг – 600 гривень замість 800 грн, до 10 кг – 900 гривень замість 1200 грн, до 30 кг – 1500 гривень замість 2000 грн, до 70 кг – 3000 гривень.

Як повідомлялося, наприкінці травня "Нова пошта" змінила тарифи на доставку відправлень по Україні.