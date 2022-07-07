Кабмін поклав спеціальні обов’язки на експортерів електроенергії

Кабінет міністрів на засіданні у четвер, 7 липня, ухвалив рішення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії, які здійснюють її експорт.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Він уточнив, що рішенням уряду затверджено Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії, що здійснюють експорт електроенергії, для забезпечення загальносуспільних інтересів протягом дії воєнного стану.

"Положення спрямоване на забезпечення надійної роботи енергосистеми та безпеки постачання шляхом запровадження на період дії воєнного стану механізму спрямування коштів учасників ринку електричної енергії, що здійснюють операції з експорту електричної енергії, на оплату послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів", – написав Мельничук.

Як повідомлялося, з 30 червня Україна почала комерційний експорт електроенергії в Румунію, а з 7 липня – у Словаччину. При цьому з огляду на високі ціни на електроенергію в ЄС аукціони "Укренерго" на доступ до міждержавних перетинів для її експорту характеризуються надзвичайно високою конкуренцією та зростанням цін.