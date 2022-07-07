Кабмін погодив кандидатуру нового голови Чернівецької області

Кабінет міністрів на засіданні у четвер, 7 липня, погодив призначення новим головою Чернівецької обласної державної адміністрації Руслана Запаранюка.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Руслан Запаранюк відомий як керівник Чернівецького обласного управління державного "Ощадбанку". У 2020 році балотувався до Чернівецької обласної ради від партії "Єдина Альтернатива", однак депутатом не став.

Як повідомлялося, 14 червня Кабмін погодив звільнення Сергія Осачука з посади голови Чернівецької ОДА.

Осачук обіймав цю посаду з листопада 2019 року. До цього він з 2013 року був почесним консулом Австрії у Чернівцях та позаштатним радником мера Чернівців Василя Продана.