Кабмін погодив кандидатуру нового голови Чернівецької області
Кабінет міністрів на засіданні у четвер, 7 липня, погодив призначення новим головою Чернівецької обласної державної адміністрації Руслана Запаранюка.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
Руслан Запаранюк відомий як керівник Чернівецького обласного управління державного "Ощадбанку". У 2020 році балотувався до Чернівецької обласної ради від партії "Єдина Альтернатива", однак депутатом не став.
Як повідомлялося, 14 червня Кабмін погодив звільнення Сергія Осачука з посади голови Чернівецької ОДА.
Осачук обіймав цю посаду з листопада 2019 року. До цього він з 2013 року був почесним консулом Австрії у Чернівцях та позаштатним радником мера Чернівців Василя Продана.
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