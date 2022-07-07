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Румунія відновила ділянку залізниці для експорту зерна з України

дорога,железная,рельсы

Румунія відновила залізничну гілку радянських часів на своїй території, що сполучає її річковий порт Галац на Дунаї з Україною, щоб допомогти збільшити експорт українського зерна.

Про це повідомив міністр транспорту країни Сорін Гріндяну, пише Bloomberg.

Він уточнив, що роботи були розпочаті 6 червня і завершені майже на місяць раніше, ніж очікувалося.

"Відтепер вантажні потяги, що йдуть з України через Республіку Молдова, можуть розвантажувати зернові безпосередньо в порту Галаца, без потреби перевантажувати їх на кордоні", – пояснив міністр.

Він додав, що відновлення ділянки залізниці також дозволить зберігати зернові у розташованому в порту елеваторі місткістю 25 тис. тонн.

Як повідомлялося, за чотири місяці від початку повномасштабної війни Україні вдалось експортувати лише 5,2 млн тонн сільськогосподарської продукції, у той час як до 24 лютого країна щомісяця відвантажувала через морські порти на зовнішні ринки 4-5 млн тонн зерна.

Раніше голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін у червні констатував, що залізнична компанія не зможе збільшити експорт українського зерна через західний кордон в необхідному об’ємі з огляду на обмежені можливості європейської інфраструктури.

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залізниця (825) зерно (1868) Румунія (297) експорт (3825) зернові (1151)


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25 тисяч тон звісно ж не достатньо для великих суден , але все одно це вже щось!
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07.07.2022 21:38 Відповісти

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