Уряд розширив можливості працевлаштування переміщених соціальних працівників

Уряд ухвалив рішення, яке одночасно допоможе громадам впоратись із додатковим навантаженням на соціальну інфраструктуру внаслідок великої кількості внутрішньо переміщених людей, а також розширить можливості працевлаштування для соціальних працівників, які перемістились внаслідок бойових дій до відносно безпечних регіонів України.

Про це повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.

Зокрема, ухвалене урядом рішення передбачає можливість для надавачів соціальних послуг, включених до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг:

отримати компенсацію витрат на оплату праці внутрішньо переміщених осіб, працевлаштованих на посади фахівців із соціальної роботи, соціальних працівників, соціальних робітників, практичних психологів, соціального педагога, інших працівників надавачів соціальних послуг;

звернутись за компенсацією витрат на облаштування місць для переміщених отримувачів соціальних послуг, забезпечення їх продуктами харчування, одягом, взуттям, засобами гігієни та предметами першої необхідності за рахунок коштів, що надійшли як благодійна допомога на гуманітарний рахунок, відкритий Мінсоцполітики в НБУ;

отримати компенсацію за витрати на оплату комунальних послуг під час розміщення тимчасово переміщених осіб.

Також у випадках евакуації людей, які отримували послуги стаціонарного, паліативного догляду або підтриманого проживання в закладах державної або комунальної форми власності, до аналогічних закладів у відносно безпечних регіонах передбачена можливість передавати кошти між місцевими бюджетами для фінансування відповідних послуг.

"Ми запропонували компенсувати надавачам соціальних послуг державної або комунальної форми власності витрати на оплату праці внутрішньо переміщених осіб, працевлаштованих на посади фахівців із соціальної роботи, соціальних працівників, психологів, інших працівників надавачів соціальних послуг, на тих самих умовах, як наразі такі витрати компенсуються приватним закладам. Це одночасно сприятиме зростанню зайнятості серед переміщених людей і підтримає громади в забезпеченні соціальними послугами внутрішньо переміщених осіб та створенні нових робочих місць", – прокоментувала Лазебна.