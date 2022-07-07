Україна припинить експорт електроенергії у випадку дефіциту, – Галущенко

Україна призупинить експорт електроенергії у випадку її дефіциту всередині країни, однак наразі таких ризиків немає.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив в інтерв’ю Укрінформу.

"Взагалі ні, не бачу жодних ризиків. Ми в системі маємо профіцит. І ми не будемо експортувати, якщо нам не буде вистачати в системі", – сказав міністр.

Водночас він наголосив, що експортувати електроенергію зараз вигідно для України.

"Це ситуація win-win, це добре і для нас, і для них. Це гарно для ринку: ми отримуємо кошти, знімаємо питання профіциту, а європейці, споживаючи нашу електроенергію, менше використовують російський газ і вугілля", – пояснив голова Міненерго.

Він нагадав, що перший комерційний експорт у ЄС у рамках ENTSO-E (Європейської мережі операторів системи передачі електричної енергії) є не дуже великим – 100 МВт, при тому, що технічні можливості дозволяють 2 ГВт. При цьому Україна сподівається наростити потужності до 6 ГВт.

"Щойно ми вийдемо на бажані обсяги, впевнений, що в нас не буде проблем із реалізацією, в тому числі у Німеччині. І як тільки ми збільшимо комерційний обсяг, я впевнений, що жодних питань із точки зору ризиків до нас не буде", – додав Галущенко.

Як повідомлялося, з 30 червня Україна почала комерційний експорт електроенергії в Румунію, а з 7 липня – у Словаччину. При цьому з огляду на високі ціни на електроенергію в ЄС аукціони "Укренерго" на доступ до міждержавних перетинів для її експорту характеризуються надзвичайно високою конкуренцією та зростанням цін.