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"Укрзалізниця" подовжує маршрут поїзда Запоріжжя-Львів до Ужгорода

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"Укрзалізниця" подовжує маршрут поїзда №4/3 Запоріжжя-Львів до Ужгорода.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Поїзд вирушатиме по парних числах із Запоріжжя з 26 липня о 15:03 і прибуватиме до Ужгорода о 15:27 наступного дня. У зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд вирушатиме по парних числах об 11:35 і прибуватиме до Запоріжжя о 12:21.

Квитки будуть доступні онлайн на сайті, у чат-ботах та кассах з 8 липня.

Автор: 

Запоріжжя (511) Львів (844) Ужгород (94) Укрзалізниця (4761)


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