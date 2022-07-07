"Укрзалізниця" подовжує маршрут поїзда Запоріжжя-Львів до Ужгорода
"Укрзалізниця" подовжує маршрут поїзда №4/3 Запоріжжя-Львів до Ужгорода.
Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".
Поїзд вирушатиме по парних числах із Запоріжжя з 26 липня о 15:03 і прибуватиме до Ужгорода о 15:27 наступного дня. У зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд вирушатиме по парних числах об 11:35 і прибуватиме до Запоріжжя о 12:21.
Квитки будуть доступні онлайн на сайті, у чат-ботах та кассах з 8 липня.
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