Shell побудує найбільший у Європі завод із виробництва "зеленого" водню

Британо-нідерландська нафтогазова компанія Royal Dutch Shell plc оголосила про плани будівництва найбільшого в Європі підприємства з виробництва водню із відновлюваних джерел енергії.

Завод Holland Hydrogen I буде розташований у найбільшому європейському порту в місті Роттердам і введений в експлуатацію до 2025 року. Його потужність становитиме 60 тонн водню на день, передає Інтерфакс-Україна.

Енергія для процесу електролізу на завод надходитиме від вітропарку Hollandse Kust, частина якого належить Shell. Вироблення електрики на Hollandse Kust розпочнеться у 2023 році.

Компанія планує постачати водень, вироблений Holland Hydrogen I, через новий трубопровід HyTransPort на завод Chemicals Park Rotterdam.

Раніше повідомлялося, що Європа хоче в 10 разів збільшити випуск установок для виробництва водню.