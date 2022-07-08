БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
288 2

Shell побудує найбільший у Європі завод із виробництва "зеленого" водню

водород

Британо-нідерландська нафтогазова компанія Royal Dutch Shell plc оголосила про плани будівництва найбільшого в Європі підприємства з виробництва водню із відновлюваних джерел енергії.

Завод Holland Hydrogen I буде розташований у найбільшому європейському порту в місті Роттердам і введений в експлуатацію до 2025 року. Його потужність становитиме 60 тонн водню на день, передає Інтерфакс-Україна.

Енергія для процесу електролізу на завод надходитиме від вітропарку Hollandse Kust, частина якого належить Shell. Вироблення електрики на Hollandse Kust розпочнеться у 2023 році.

Компанія планує постачати водень, вироблений Holland Hydrogen I, через новий трубопровід HyTransPort на завод Chemicals Park Rotterdam.

Раніше повідомлялося, що Європа хоче в 10 разів збільшити випуск установок для виробництва водню.

Автор: 

Європа (578) завод (735) будівництво (2223) Shell (123) водень (166)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Електролітичний водень -- пеоспективна заміна вуглеводнів, як хемкчної сировини або єнергоносія -- але не первинного джерела енергії, бо для його виробництва потрібна електрика. Вітряки ж, як таке первинне джерело, використовувані в велиих масштабах, грубо спотворюють довкілля.
показати весь коментар
08.07.2022 09:11 Відповісти
Кпд очень низкий у такого способа добычи водорода, + еще хранение и обратное "сжигание" лучше уже в паверпаках хранить и на электромобилях ездить
показати весь коментар
08.07.2022 09:32 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 