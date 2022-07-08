Shell побудує найбільший у Європі завод із виробництва "зеленого" водню
Британо-нідерландська нафтогазова компанія Royal Dutch Shell plc оголосила про плани будівництва найбільшого в Європі підприємства з виробництва водню із відновлюваних джерел енергії.
Завод Holland Hydrogen I буде розташований у найбільшому європейському порту в місті Роттердам і введений в експлуатацію до 2025 року. Його потужність становитиме 60 тонн водню на день, передає Інтерфакс-Україна.
Енергія для процесу електролізу на завод надходитиме від вітропарку Hollandse Kust, частина якого належить Shell. Вироблення електрики на Hollandse Kust розпочнеться у 2023 році.
Компанія планує постачати водень, вироблений Holland Hydrogen I, через новий трубопровід HyTransPort на завод Chemicals Park Rotterdam.
Раніше повідомлялося, що Європа хоче в 10 разів збільшити випуск установок для виробництва водню.
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