Споживча інфляція в Україні прискорилася до 20%, – НБУ

Темпи споживчої інфляції в Україні пришвидшуються: у червні 2022 року вона сягнула 20,1% у річному вимірі проти 18% у травні.

Про це йдеться в липневому макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України, передає Укрінформ.

Зазначається, що основними чинниками посилення інфляційного тиску залишаються як загальносвітові тенденції, зокрема високі ціни на енергоносії, так і внутрішні чинники, насамперед пов’язані із війною. Йдеться про порушення виробничих та логістичних шляхів, руйнування активів та інфраструктури, обмеженість запасів та можливостей імпорту, окупацію територій тощо.

Так, більш швидке зростання цін на сирі продукти насамперед було пов’язане з появою ранніх овочів, які цього року значно дорожчі через тимчасову окупацію південних регіонів, а також зростання витрат на їх виробництво і постачання.

Дорожчали також крупи, зокрема гречка, через обмеженість власних запасів та можливостей імпорту. Швидше зростали ціни на м’ясо, через скорочення пропозиції зі східних та центральних областей.

Зростання витрат бізнесу призвело до збільшення цін на послуги та непродовольчі товари. На високому рівні стабілізувалися також ціни на пальне.

Раніше повідомлялося, що Національний банк очікує на падіння ВВП України у 2022 році щонайменше на третину, інфляція перевищить рівень 20%.