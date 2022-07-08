За час війни Фонд гарантування виплатив вкладникам збанкрутілих банків 1,2 мільярда
За період дії воєнного стану Фонд гарантування вкладів виплатив вкладникам банків, що виводяться з ринку, понад 1,24 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Зазначається, що майже 22% цієї суми – 266,2 млн грн – було отримано вкладниками дистанційно, не відвідуючи відділення банків агентів.
У Фонді додали, що 98% виплаченої суми отримали вкладники банків, які були передані в його управління у 2022 році.
Із них 724,5 млн грн виплачено вкладникам АТ "МР Банк" та 0,13 млн грн вкладникам ПАТ "Промінвестбанк". Ще 502,7 млн грн отримали вкладники АТ "Мегабанк".
Крім того, майже 18 млн грн отримали вкладники банків, рішення про ліквідацію яких було прийнято до 2022 року.
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