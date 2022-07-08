Офіс президента закликав найбільшого світового нафтотрейдера відмовитись від російської нафти

Президент Володимир Зеленський закликав найбільшого у світі незалежного нафтотрейдера – нідерландську компанію Vitol – припинити постачання російської нафти.

Відповідного листа від імені очільника держави компанії направив радник президента з питань економіки Олег Устенко, повідомляє The Guardian.

У листі Олег Устенко попросив компанію-нафтотрейдера повідомити, коли вона відвантажить останній барель російської нафти і скільки саме її буде відправлено до цієї дати.

Зазначається, що Зеленський уперше попросив Vitol припинити ділові відносини з Росією в березні цього року. У квітні нафтотрейдер заявив, що обсяг російської нафти "суттєво знизиться у другому кварталі, оскільки поточні контрактні зобов’язання зменшаться". Також було повідомлено, що компанія планує "вийти з російського ринку" та припинити транспортування російської нафти до кінця року. Але в листі Олег Устенко наголосив, що ці обіцянки не були виконані.

Згідно з судноплавними даними Refinitiv, компанія Vitol зафрахтувала у червні через порти РФ понад 11 млн барелів нафти. А з початку вторгнення Росії до України, 24 лютого, компанія зафрахтувала понад 38 млн барелів нафти з російських портів вартістю приблизно $3,21 млрд, тобто у середньому – понад 9 млн барелів на місяць.

"Vitol був найбільшим західним трейдером російської нафти, що перевозиться морем, після повномасштабного вторгнення 24 лютого. Це нахабна нажива на кривавій нафті, яка фінансує вбивства мирного українського населення", – заявив Устенко.

Як зазначив керівник відділу розслідування даних у Global Witness Сем Леон, з моменту вторгнення Vitol був одним із головних західних каналів торгівлі РФ енергоносіями.

"Ніщо, крім найжорсткішого ембарго на російську нафту, не зупинить їх наживи за рахунок українського народу", – переконаний він.

Окрім російської нафти, Vitol експортує казахстанську нафту та нафтопродукти через російські порти.

У квітні Vitol заявила, що не укладатиме жодних нових угод щодо російської нафти та нафтопродуктів. Нафтотрейдер має частку у "Восток Ойл", великому російському проєкті з розробки нафти й газу в Арктиці. Компанія заявила, що погодилася продати свої акції та перебуває "в процесі завершення юридичних формальностей" щодо цього.