Жоден росіянин поки не звернувся за отриманням української візи, – Кулеба

Жоден громадянин РФ не подав заявку на отримання візи після запровадження Україною візового режиму.

Про це в ефірі Національного телемарафону повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Інтерфакс-Україна.



"Дуже показовий момент. За сім днів функціонування візового режиму на всю багатомільйонну Росію не знайшлося жодного громадянина, який би подався на отримання української візи",– зазначив він.

Водночас, за словами міністра, за цей час було понад 100 дзвінків до МЗС, посольства України у різних країнах від громадян Росії з проханням роз'яснити правила в'їзду, як отримати візу, що для цього потрібно. Проте заявок не було.



Кулеба наголосив, що це історичний момент, який демонструє, до якого рівня агресія Путіна довела стосунки між українським та російським народами.

Як повідомлялося, із 1 липня почав діяти візовий режим для громадян РФ.

Кабінет міністрів 17 червня ухвалив рішення про припинення угоди з РФ про безвізовий режим. Раніше президент Володимир Зеленський анонсував запровадження візового режиму для громадян РФ.

Наприкінці травня він доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати питання запровадження візового режиму між Україною та РФ у відповідь на петицію про запровадження візового режиму з Росією, яка зібрала понад 25 тис. підписів громадян України.