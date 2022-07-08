В Україні зібрали перший мільйон тонн зерна нового урожаю, – Мінагрополітики

Майже в усіх областях України аграрії розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Наразі намолочено уже 1,1 млн тонн зерна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики.

Зазначається, що наразі зібрали зерно на площі 417,3 тис. га (3%) при врожайності 26,3 ц/га:

озимого ячменю намолочено 717,8 тис. тонн (254,3 тис. га при врожайності 28,2 ц/га);

озимої пшениці намолочено 355,8 тис. тонн (147,9 тис. га, при врожайності 24,1 ц/га);

гороху намолочено 24,6 тис. тонн (15,1 тис. га, при врожайності 16,2 ц/га).

Крім того сільгосптоваровиробники 8 областей розпочали збирання озимого ріпаку, який зібрали на площі 43,5 тис. га (4%), намолочено 67,3 тис. тонн насіння при урожайності 15,5 ц/га.

Як повідомлялося, Українська зернова асоціація прогнозує, що цьогоріч Україна може отримати 69,4 млн тонн зернових та олійних з площі близько 19,1 млн га.