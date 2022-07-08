Через дефіцит російський "Сбєрбанк" почав "виколупувати" чіпи з неактивованих карток

Російський "Сбєрбанк" вирішив боротися з дефіцитом чіпів для карт, почавши повторно використовувати чіпи з незатребуваного пластику.

Про це повідомила голова відділу кіберкомплаєнсу банку Ольга Маклашина під час конференції з безпеки платежів Paymentsecurity, передає "Комерсант".

За її словами, кредитна організація зайнялася реімплантацією чіпів з неактивованих карт. "Ми почали "виколупувати" чіпи з карток і вставляти їх у нові карти", – сказала вона.



На переробку йдуть ті карти, які були випущені конкретному клієнту, але він її не забрав, уточнила Маклашина. Такі карти зберігаються у спеціальному сховищі. Коли виникає необхідність, з них видаляється вся персональна інформація, картка відправляється виробнику, який дістає чіп та вставляє у нову карту, пояснила вона.

За даними банку, за місяць накопичується близько 375 тис. неактивованих карт, переробка яких дозволить заощадити 1 млрд рублів в цьому році.

Проте учасники ринку вважають оцінку економії завищеною. За словами одного із співрозмовників видання, пластик із реімплантованим чіпом коштуватиме банку дешевше за звичайну картку на $4-5.

"За умови, що щомісяця буде накопичуватися 375 тис. незатребуваних карток і всі вони підуть у переробку, це дасть на рік 4,5 млн карт і економію $20 млн, тобто близько 1 млрд рублів", – визнає співрозмовник. Однак, наголошує він, це лише теоретично, "бо в брак при такій переробці йде близько 40% карток".