Експрем'єр Японії Сіндзо Абе помер після замаху, – ЗМІ

Колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер у лікарні внаслідок замаху під час його виступу у місті Нара.

Про це повідомляє телеканал NHK із посиланням на чиновника Ліберально-демократичній партії.



Експрем’єра Японії Сіндзо Абе було поранено об 11:30 під час виступу на передвиборному заході в місті Нара. 10 липня в Японії мають відбутися вибори до верхньої палати парламенту.

Імовірного стрільця затримали. Ним виявився 41-річного чоловік. Як кажуть джерела у поліції, він працював у Японських морських силах самооборони протягом трьох років до 2005 року. Він був незадоволений політикою Абе та хотів його вбити.

Сіндзо Абе очолював уряд Японії в 2006-2007 роках, а також з 2012 по 2020 рік. Два роки тому він пішов у відставку за станом здоровʼя. Він обіймав посаду очільника японського уряду найдовший у новітній історії країни час.