Бізнес втратив на окупованій Луганщині активи вартістю $300 мільйонів, – Forbes

Українські підприємці втратили на Луганщині після 24 лютого активів не менш як на $300 млн. Серед найбільш постраждалих бізнесменів Дмитро Фірташ, Микола Злочевський, Рінат Ахметов та інші.

Про це свідчать підрахунки українського Forbes.

Зокрема, під час боїв за Сєвєродонецьк російські війська на 70% зруйнували Сєвєродонецьке об’єднання "Азот" – один із найбільших у Європі виробників аміаку та міндобрив. У 2020 році виторг "Азоту", що входить до холдингу Ostchem Дмитра Фірташа становив $77 млн.

Крім того, на неконтрольованій території залишився оператор газорозподільної системи "Луганськгаз" – регіональної газової компанії, яку повʼязують із Фірташем. Щоправда, втрата цього активу не повʼязана з російською агресією. У червні Печерський суд передав корпоративні права облгазів РГК в управління АРМА. Причина – майже 1,5 млрд грн несплати за користування державними газовими мережами.

Газовидобувна компанія "Куб-Газ" – друга за розмірами компанія групи Burisma, яка раніше належала ексміністру екології Миколі Злочевському – видобувала газ у Луганській області. У 2021 році Злочевський переписав 13 своїх компаній на дочок Анну та Каріну.

"Куб-Газ" оцінила для проєкту "Росія заплатить" свої безпосередні матеріальні збитки внаслідок бойових дій у 1,4 млрд грн.

Крім того, у травні російська армія обстріляла науково-виробниче підприємство "Зоря", розташоване у Рубіжному Луганської області. Компанія записана на ексменеджера і соратника Юрія Бойка Антона Чернецова і виробляє вибухівку. У 2021 році Антимонопольний комітет дозволив сину Юрія Бойка Анатолію придбати низку активів у Української хіміко-енергетичної компанії, яка здає їх підприємству "Зоря". За даними ЗМІ, Бойко контролював завод до початку повномасштабного вторгнення. В 2020 році виторг підприємства становив $34 млн.

Водночас видання "Наші гроші" повʼязувало з Бойком сєвєродонецький "Склопластик", який займався виробництвом скловолокна. У 2020 році виторг підприємства становив $49 млн. 12 червня 2020 року керівник Луганщини Сергій Гайдай повідомляв про обстріли "Склопластику" з боку російської армії.

У перші дні війни Рінат Ахметов втратив Луганську ТЕС, що розташована в окупованому місті Щастя. Станція забезпечувала майже 10% потужності "ДТЕК-Енерго". Загалом через війну ДТЕК втратив 70% виробництва електроенергії з відновлювальних джерел, 30% – теплових електростанцій. Компанія пів року живе за рахунок накопичених раніше запасів.

Аграрний підприємець Юрій Журавльов втратив у Луганській області більшу частину земельного банку "Агротон", який становить 110 тис. га. Частина земель залишилась у Харківській області. Компанія концентрується на вирощуванні озимої пшениці і соняшнику.

Найбільша роздрібна мережа України за кількістю магазинів АТБ втратила в Луганській області 14 маркетів і наразі не має до них доступу. На не підконтрольній частині України зараз близько 100 магазинів АТБ. Співвласниками мережі магазинів "АТБ" є Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков та Віктор Карачун.

Бізнесмен Костянтин Григоришин втратив енергетичні активи компанії "Енера Схід", яка через ТОВ "Луганське енергетичне обʼєднання" входить до його групи "Енергетичний стандарт". У 2020 році компанія поставила електроенергії споживачам у Луганській області на $60 млн.