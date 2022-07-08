Видатки держбюджету з початку повномасштабної війни перевищили 800 мільярдів

Із початку повномасштабної війни з РФ сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 812,7 млрд грн. Зокрема, у червні було профінансовано 232,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби.

Зазначається, що у структурі цих видатків найбільші частки припадають:

на оплату праці з нарахуваннями – 305 млрд грн (у тому числі у червні – 98,7 млрд грн), або 37,5% від загального обсягу видатків витрачених за період війни. Зокрема грошове утримання військовослужбовців – 225,8 млрд грн (у червні – 75,7 млрд грн);

на виплату пенсій, допомоги, стипендій – 175,3 млрд грн (у червні – 50,6 млрд грн), або 21,6%;

на обслуговування державного боргу – 62,1 млрд грн (у червні – 11,6 млрд грн), або 7,6%;

на трансферти місцевим бюджетам – 57,6 млрд грн (у червні – 19,0 млрд грн), або 7,1%.

У Мінфіні додали, що вторгнення РФ та подальше розгортання бойових дій завдали серйозного удару українській економіці, що безумовно відобразилося на виконанні бюджетних показників поточного року. Через це уряд вжив першочергові заходи щодо переорієнтування бюджету країни на військові цілі та здійснення найнеобхідніших соціальних видатків, спрямованих на підтримку життєдіяльності населення.

Як повідомлялося, у червні 2022 року фактичний дефіцит державного бюджету зріс до 141,2 млрд грн, порівняно із 113,4 млрд грн у травні та 89,7 млрд грн – у квітні. При цьому надходження до загального фонду державного бюджету у червні склали 97,3 млрд грн.