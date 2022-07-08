"Енергоатом" отримав збитки у першому кварталі на 4,9 мільярда

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" за підсумками січня-березня 2022 року отримало 4,86 млрд грн чистого збитку проти 1 млрд грн прибутку за аналогічний період 2021 року.

Про це свідчать дані фінансового звіту компанії у системі розкриття інформації SMIDA, передає Інтерфакс-Україна.



Водночас чистий дохід "Енергоатому" у січні-березні 2022 року становив 43,83 млрд грн, що у 3,4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року – 12,81 млрд грн.



Зростання доходу пояснюється, насамперед, зростанням цін на електроенергію протягом року, а також переходом з 1 жовтня 2021 року до фінансової моделі ПСО для населення, відповідно до якої компанія почала повністю реалізовувати на вільному ринку 100% електроенергії, що відпускається.

Наразі "Енергоатом" дотує населення через компенсацію постачальникам універсальних послуг різниці між ринковою ціною електроенергії та адміністративно встановленою для побутових споживачів.



"Військова агресія з боку РФ безпосередньо вплинула на діяльність та стан ДП "НАЕК "Енергоатом", і остаточний вплив та збитки від неї поки що не підлягають точної оцінки", – йдеться у документі.



У 2021 році "Енергоатом" отримав 5,9 млрд грн чистого прибутку проти 4,84 млрд грн чистого збитку у 2020 році.