ДБР повідомило про підозру російському власнику львівського заводу ЛАЗ

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру російському бізнесмену Ігорю Чуркіну та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно підприємства ЛАЗ у Львові.

Як повідомляє пресслужба ДБР, Чуркіну та керівнику ТОВ "Львівські автобусні заводи" повідомлено про підозру за статтею 383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднані з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині).

За даними слідства, ТОВ "Львівські автобусні заводи" взяло кредит у державному банку під заставу свого майна, однак його власник – громадянин РФ Ігор Чуркін витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку.

"Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі. Тому російський бізнесмен розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна українським банком", – зазначається у повідомленні.

Для цього підконтрольний олігарху керівник підприємства подав до поліції завідомо неправдиву заяву про вчинення кримінального правопорушення представниками банку. Така заява стала підставою для реєстрації кримінального провадження та накладення арешту на заставне майно.

Читайте також: Российский собственник ЛАЗ судится за право въезда в Украину

Як повідомлялося, у липні минулого року Господарський суд Києва задовольнив заяву ТОВ "Львівські автобусні заводи" та заборонив "Укрексімбанку" здійснювати будь-які дії щодо оформлення результатів аукціону, на якому були реалізовані права вимоги за кредитним, в заставі за яким знаходяться основні цехи підприємства ЛАЗ за 170 млн грн.

Нагадаємо, у жовтні 2001 року українсько-російське спільне науково-виробниче підприємство з обмеженою відповідальністю "Сіл-Авто" було визнано переможцем конкурсу з продажу 70,41% акцій ВАТ "Львівський автобусний завод" (ЛАЗ).

Згодом завод неодноразово змінював назву та увійшов до ТОВ "ЛАЗ", власником якої був російський бізнесмен Ігор Чуркін, а керуючою компанією – "Сіті Транспорт Груп".

До складу групи входили Дніпровський автобусний завод (Дніпродзержинськ), Запорізький автобусний завод, торговий дім "Українські комерційні автомобілі", сервісна компанія "Бус-сервіс", лізингова компанія LAZ Finance.

2015 року прокуратура Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння майном "ЛАЗ", а в парламенті з'явилися ініціативи націоналізації заводу.

Станом на сьогодні, виходячи з даних у держреєстрі, Чуркін залишається власником понад двох десятків українських компаній.

ТОВ "Львівські автобусні заводи" перебуває у стані припинення з жовтня 2014 року.

Засновниками фірми "Львівські автобусні заводи" є канадська корпорація "Мерібені Енерджі Корп.", російський підприємець Ігор Чуркін, канадська корпорація "Євротрак Технолоджіс Лімітед" та британська компанія "Сіті Транспорт Констракшн Інвестментс ЛТД". Власником британської компанії є Ігор Чуркін.