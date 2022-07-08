Нацбанк зняв обмеження на купівлю валюти для імпорту товарів

Національний банк України (НБУ) скасував обмеження на придбання валюти для імпортерів після того, як Кабмін фактично скасував поняття критичного імпорту.

Відповідні зміни передбачені постановою правління НБУ №142 від 7 липня, яка набуде чинності з 9 липня, повідомляє пресслужба регулятора.

"Це дасть змогу бізнесу з 9 липня 2022 року купувати валюту та переказувати кошти за операціями з імпорту товарів, які класифікуються в товарних групах 01 – 97 УКТ ЗЕД згідно із законом "Про Митний тариф України", тобто імпортувати будь-яку товарну продукцію", – зазначається у повідомленні.

Водночас Нацбанк звертає увагу, що обмеження на купівлю валюти та транскордонні перекази для імпорту послуг зберігатимуться. Підприємства матимуть змогу імпортувати лише ті послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, що входять до переліку, затвердженого Кабміном.

В НБУ зауважили, що станом на початок липня перелік товарів критичного імпорту містив близько 90% товарів, що імпортувалися до війни.

"З огляду на це, за оцінками Національного банку, відповідне послаблення не зумовить суттєвого додаткового тиску на валютний ринок. Натомість це поліпшить умови ведення підприємницької діяльності в Україні, оскільки бізнес матиме змогу купувати всю необхідну продукцію для виробничого процесу", – йдеться у повідомленні.

При цьому Нацбанк очікує сповільнення швидкості зростання імпорту у перспективі внаслідок повернення мит та податків на імпорт з 1 липня, що сприятиме зменшенню різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку.

Крім того, ураховуючи звернення бізнесу та Міністерства економіки, Національний банк з 9 липня розширює строки розрахунків за експортно-імпортними операціями зі 120 до 180 днів.

Нові вимоги застосовуватимуться до операцій резидентів з експорту та імпорту товарів, здійснених із 5 квітня 2022 року. Для операцій, що проводилися до відповідної дати, граничні строки розрахунків як і раніше становлять 365 днів.

Водночас з метою зниження тиску на валютному ринку Національний банк зменшує з 10 до 2 робочих днів строк використання купленої для розрахунків валюти резидентами з 11 липня.

Однак відповідне обмеження не поширюється, зокрема, на купівлю валюти:

для проведення резидентами мобілізаційних та інших заходів, визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони;

державними органами, уповноваженими згідно із законодавством України здійснювати оперативно-розшукову, контррозвідувальну, розвідувальну діяльність або досудове розслідування;

Державною казначейською службою України;

на підставі окремих рішень Національного банку, що приймаються на підставі звернень Кабінету Міністрів України, міністерств, Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України.

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Крім того, Національний банк спростив низку валютних обмежень для діяльності дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні, а також державних органів, уповноважених згідно із законодавством України здійснювати оперативно-розшукову, контррозвідувальну, розвідувальну діяльність або досудове розслідування.

Як повідомлялося, напередодні Кабінет міністрів скасував перелік товарів критичного імпорту, який обмежував придбання валюти імпортерами.

Раніше в Мінекономіки обіцяли, що набуття чинності законопроєктом №7418, який скасовує пільги з оподаткування імпорту товарів з 1 липня, створить підстави для скасування переліку товарів критичного імпорту, який діє з початку російського вторгнення.

В Мінекономіки уточнювали, що разом з тим, як Кабмін скасує перелік критичного імпорту, Нацбанк скасує відповідні обмеження на купівлю та переказ іноземної валюти за кордон.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни РФ проти України Національний банк (НБУ) обмежив валютні платежів за кордон та дозволив оплату лише за переліком критичного імпорту, який затвердив Кабмін.

Однак з того часу список товарів критичного імпорту з ініціативи Мінекономіки переглядався в бік збільшення 18 разів і сьогодні він містить близько 90% від усіх товарних категорій.