Кабмін спростив реєстрацію пестицидів та агрохімікатів

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку проведення випробувань та державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів, спростивши оформлення дозвільних документів на період воєнного часу.

Як повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, рішення прийнято у зв’язку з ухваленням закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо безперебійного виробництва та постачання сільськогосподарської продукції під час воєнного стану".

"Ми схвалили рішення, яке сприяє веденню агробізнесу в умовах війни. Простіше кажучи, на час воєнного стану і на 90 днів після його скасування бізнесу під час реєстрації пестицидів та агрохімікатів не потрібно звертатися до Держпродспоживслужби за висновком про проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Це значно скоротить час отримання адмінпослуги", – пояснив голова міністерства Руслан Стрілець.

Згідно з встановленим порядком, щоб отримати можливість продавати та використовувати пестициди й агрохімікати весь пакет документів подавали до Міндовкілля, а потім до Держпродспоживслужби для отримання висновку про проведення санітарно-епідеміологічної експертизи. Тепер для реєстрації пестицидів і агрохімікатів скасована необхідність отримання висновку про проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

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Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо безперебійного виробництва та постачання сільськогосподарської продукції під час воєнного стану" 12 травня.

Серед іншого, законом скасовано до кінця військового стану та на 90 днів після його завершення державну реєстрацію агрохімікатів, що ввозяться в Україну, серед яких деякі види азотних добрив, нітрати амонію, аміак у водному розчині, тіосульфати, фосфати калію, кальцію та алюмінію, борати, хелат інших мінеральних добрив.

Крім спрощеного ввезення таких видів добрив законопроектом пропонується скасування державної реєстрації при їх виробництві, реалізації, застосуванні та рекламі.